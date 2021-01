Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : CA supérieur aux objectifs au 4e trimestre Cercle Finance • 08/01/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce que son chiffre d'affaires net préliminaire pour le quatrième trimestre 2020 ressort à 3,24 milliards de dollars, en hausse de 21,3% en séquentiel et 580 points de base au-dessus du niveau supérieur de la fourchette de prévisions. Le fabricant franco-italien de semiconducteurs rappelle que sa prévision précédente, présentée en octobre, étaient de 2,99 milliards, en hausse de 12% en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base. Il met en avant 'ses programmes engagés auprès de ses clients pour l'électronique personnelle, ainsi que l'accélération continue de la demande en particulier pour les produits automobiles et les microcontrôleurs', comme principaux facteurs de ce résultat.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris 0.00%