STMicro : BPA presque doublé au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie un résultat dilué par action en hausse à 0,51 dollar au titre du troisième trimestre 2021, au lieu de 0,26 dollar un an auparavant, et une marge d'exploitation augmentée de 660 points de base en variation annuelle, à 18,9%. La marge brute s'est accrue de 560 points de base à 41,6%, pour un chiffre d'affaires net de 3,20 milliards de dollars, en hausse de 19,9% avec des progressions dans tous les groupes produits, à l'exception du sous-groupe communications RF. Pour le quatrième trimestre 2021, le groupe vise au point médian un chiffre d'affaires net de 3,40 milliards de dollars, en hausse de 6,3% en variation séquentielle, à plus ou moins 350 points de base, et une marge brute d'environ 43%, à plus ou moins 200 points de base.

