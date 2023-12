Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: bien orienté avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics gagne près de 3% et prend ainsi la tête du CAC40 à Paris, soutenu par un relèvement de conseil chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre du fabricant de semiconducteurs, avec un objectif de cours ajusté de 52 à 54 euros.



De même, s'il abaisse son objectif de cours de 60 à 55 euros pour refléter une marge brute plus faible attendue au premier semestre 2024, Stifel réaffirme sa recommandation 'achat', jugeant la valorisation 'attractive et inférieure à la moyenne de ses pairs'.



'Nous utiliserions une faiblesse prononcée du cours de bourse vers la publication au titre du quatrième trimestre, fin janvier, pour prendre des positions', affirme le broker, qui laisse sa vision de croissance à long terme inchangée.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +2.68%