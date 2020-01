Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : baisse de 20% du résultat net en 2019 Cercle Finance • 23/01/2020 à 07:25









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie ce jeudi matin, au titre de l'exercice 2019, un résultat net en baisse de 19,8% à 1.032 millions de dollars, soit 1,14 dollar par action, et une marge d'exploitation en retrait de 1,9 point à 12,6%. Le chiffre d'affaires net du fabricant de semiconducteurs a reculé de 1,1% à 9,56 milliards de dollars, tandis que sa marge brute s'est tassée de 1,3 point à 38,7%. Ses dépenses d'investissement sont ressorties à 1,17 milliard de dollars, produits de cession déduits. Pour l'exercice 2020, il prévoit 'd'investir environ 1,5 milliard de dollars en CAPEX visant à soutenir ses initiatives stratégiques et la croissance de son chiffre d'affaires pour progresser vers l'ambition de chiffre d'affaires à moyen terme de 12 milliards de dollars'.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +1.08%