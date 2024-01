Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: baisse de 14% du résultat net au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/01/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie au titre du dernier trimestre 2023 un résultat net en baisse de 13,8% à 1,08 milliard de dollars, soit 1,14 dollar par action, avec une marge d'exploitation ressortie à 23,9%, au lieu de 29,1% sur la même période de l'année précédente.



Sa marge brute s'est tassée de deux points en variation annuelle à 45,5%, pour un chiffre d'affaires en recul de 3,2% à 4,28 milliards, la croissance des produits ADG (+21,5%) ayant été contrebalancée par les reculs des produits AMS (-25,8%) et MDG (-11,5%).



Pour le premier trimestre 2024, au point médian, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs vise un chiffre d'affaires net de 3,6 milliards de dollars, en baisse de 15,2% en variation annuelle, et une marge brute à environ 42,3%.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -3.25%