STMicro anticipe un CA de $3,28 mds au T4, voit "des signes de reprise" du marché

(Actualisé avec PDG, détails, contexte)

STMicroelectronics STMPA.PA a dit jeudi observer des "signes de reprise" du marché, anticipant un chiffre d'affaires net de 3,28 milliards de dollars (2,81 milliards d'euros) et une marge brute de 35,0% au quatrième trimestre.

Avec ces perspectives, selon le groupe, le chiffre d'affaires annuel est attendu à environ 11,75 milliards de dollars et la marge brute à environ 33,8%.

Cela "représente une croissance de 22,4% au deuxième semestre par rapport au premier semestre, confirmant des signes de reprise du marché", a déclaré dans un communiqué Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicro.

Le fabricant franco-italien de puces fait état d'un chiffre d'affaires de 3,19 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 2% sur an.

Les analystes visaient un chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars pour le troisième trimestre et de 3,34 milliards de dollars pour le quatrième, selon des données LSEG.

Les fabricants de puces exposés aux marchés en difficulté de l'automobile, de l'industrie et des puces grand public, ont été confrontés à un effondrement des ventes depuis la fin de la pandémie, en raison d'une faible demande, de stocks élevés et des perturbations géopolitiques.

