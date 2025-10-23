 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 211,50
-0,16%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

STMicro anticipe un CA de $3,28 mds au T4, voit "des signes de reprise" du marché
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 08:00

(Actualisé avec PDG, détails, contexte)

STMicroelectronics STMPA.PA a dit jeudi observer des "signes de reprise" du marché, anticipant un chiffre d'affaires net de 3,28 milliards de dollars (2,81 milliards d'euros) et une marge brute de 35,0% au quatrième trimestre.

Avec ces perspectives, selon le groupe, le chiffre d'affaires annuel est attendu à environ 11,75 milliards de dollars et la marge brute à environ 33,8%.

Cela "représente une croissance de 22,4% au deuxième semestre par rapport au premier semestre, confirmant des signes de reprise du marché", a déclaré dans un communiqué Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicro.

Le fabricant franco-italien de puces fait état d'un chiffre d'affaires de 3,19 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 2% sur an.

Les analystes visaient un chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars pour le troisième trimestre et de 3,34 milliards de dollars pour le quatrième, selon des données LSEG.

Les fabricants de puces exposés aux marchés en difficulté de l'automobile, de l'industrie et des puces grand public, ont été confrontés à un effondrement des ventes depuis la fin de la pandémie, en raison d'une faible demande, de stocks élevés et des perturbations géopolitiques.

(Rédigé par Etienne Breban, avec la contribution de Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
25,490 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège du groupe français de services de restauration et de gestion des installations Sodexo
    Sodexo dit prévoir un CA entre +1,5% et 2% en 2026, après +3,3% en 2025
    information fournie par Reuters 23.10.2025 08:10 

    Sodexo a annoncé jeudi prévoir une croissance du chiffre d'affaires comprise entre 1,5 et 2% en 2026, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 3,3% sur 2025. Le groupe dit également anticiper une marge d'exploitation 2026 légèrement inférieure ... Lire la suite

  • OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 23.10.2025 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris2 a contribué au bond des commandes du groupe de haute technologie Thales ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Thales: Iris2 dope les commandes et sauve des emplois dans le spatial
    information fournie par AFP 23.10.2025 08:01 

    Le contrat lié à la future constellation européenne de satellites Iris2 a contribué au bond des commandes du groupe de haute technologie Thales , jusqu’ici porté surtout par la défense, assurant l'arrêt des suppressions de postes dans la branche spatiale. D’un ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump (d) et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 22 octobre 2025 à Washington ( AFP / Jim WATSON )
    Excédés par Poutine, les Etats-Unis et l'UE sanctionnent le pétrole russe
    information fournie par AFP 23.10.2025 08:00 

    Donald Trump a laissé éclater son exaspération mercredi envers Vladimir Poutine et annoncé des sanctions qualifiées "d'énormes" contre le secteur pétrolier russe, dans l'espoir d'amener Moscou à mettre fin à la guerre en Ukraine. En parallèle, l'Union européenne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank