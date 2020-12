Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : allié à Schneider pour la neutralité carbone Cercle Finance • 14/12/2020 à 14:20









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce avoir choisi Schneider Electric comme partenaire stratégique en vue d'atteindre son objectif de neutralité carbone dès 2027, grâce à une nouvelle phase de mesures qui seront déployées de façon continue. Les deux entreprises collaboreront sur la réduction globale de la consommation d'énergie des sites de fabrication et de conception de ST, la stratégie d'approvisionnement en énergies renouvelables, et sur des programmes pour séquestrer le carbone. Elles renforceront leur coopération pour développer conjointement des produits, technologies et solutions supplémentaires axés sur l'amélioration de l'efficacité énergétique au service de la transformation numérique des bâtiments et des infrastructures.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -1.17%