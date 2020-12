Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro affecté par la guerre commerciale USA/Chine, le titre plonge Reuters • 09/12/2020 à 11:43









* Le groupe repousse son objectif de chiffre d'affaires * Huawei, sous le coup de sanctions américaines, est le principal client de STMicro * L'action STMicro plonge de plus de 11% en Bourse (Actualisé avec précisions et cours de Bourse) par Mathieu Rosemain PARIS, 9 décembre (Reuters) - STMicroelectronics STM.PA STM.BN a annoncé mercredi s'attendre à un ralentissement de sa croissance et de sa rentabilité en raison de la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine et des sanctions américaines à l'encontre du chinois Huawei, son principal client. S'exprimant à l'occasion d'une journée investisseurs, le directeur général de STMicro, Jean-Marc Chéry, a indiqué que le fabricant franco-italien de puces repoussait d'un an, à 2023, son objectif d'un chiffre d'affaires de 12 milliards de dollars (9,9 milliards d'euros). Le groupe, basé à Genève, s'attend également à réaliser une marge d'exploitation annuelle comprise entre 15% et 17% en 2023. A la Bourse de Paris, le titre perdait vers 11h10 plus de 11,5%, sa plus forte baisse depuis le 18 mars dernier (-13,89%). "Nous devons prendre en compte les implications de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, avec un embargo de facto qui nous empêche de vendre nos solutions personnalisées à un client important", a souligné Jean-Marc Chéry, faisant référence à Huawei. Les sanctions américaines à l'encontre de Huawei, soupçonné par Washington d'espionnage au profit de Pékin, interdisent aux entreprises de fournir des produits ou des services d'origine américaine au groupe chinois. Selon Jean-Marc Chéry, le chiffre d'affaires issu de Huawei au quatrième trimestre sera "nul". "Pendant un certain temps, (la guerre commerciale) aura un impact sur la valeur moyenne du contenu que nous pourrons extraire à la fois de l'électronique personnelle et des infrastructures et marchés de communication", a-t-il ajouté. Le rebond de la demande attendu par STMicro des secteurs de l'automobile et de l'industrie au cours des trois prochaines années ne suffira pas à compenser totalement la baisse des ventes observée dans les télécommunications en raison de la guerre commerciale sino-américaine, a indiqué le groupe. STMicro a également indiqué qu'il avait pour objectif d'atteindre la neutralité carbone à partir de 2027. (Avec Marc Angrand, version française Bertrand Boucey et Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -11.80%