STMicro : acquisition des actifs de Cartesiam

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce une transaction portant sur l'acquisition des actifs de Cartesiam (y compris son portefeuille de propriété intellectuelle), ainsi que sur le transfert et l'intégration de ses employés. La clôture est soumise aux approbations règlementaires. Ayant son siège social à Toulon, Cartesiam est un éditeur de logiciels spécialisé dans les outils de développement d'intelligence artificielle qui permettent d'exécuter l'apprentissage machine et l'inférence dans les microcontrôleurs Arm. Avec cette acquisition, STMicro explique renforcer sa stratégie en matière d'intelligence artificielle et accroître son portefeuille de technologies pour répondre à l'ensemble des besoins en matière d'apprentissage automatique embarqué.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -1.13%