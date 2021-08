Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : accroissement d'un accord avec Wolfspeed information fournie par Cercle Finance • 18/08/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a annoncé cette nuit l'accroissement d'un accord pluriannuel existant avec Cree, à travers son activité Wolfspeed, pour la fourniture à long terme de plaquettes en carbure de silicium (SiC). Cet accord amendé, dans lequel Cree fournit au groupe franco-italien des plaquettes SiC avec et sans épitaxie en 150 mm au cours des prochaines années, a désormais une valeur supérieure à 800 millions de dollars. 'L'accord aidera à répondre aux volumes élevés requis par nos opérations de fabrication, avec un grand nombre de programmes clients des secteurs automobile et industriel en grands volumes ou en phase de montée en puissance', a déclaré le PDG Jean-Marc Chéry.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris 0.00%