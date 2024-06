Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: accord pour fournir des composants SiC à Geely information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics et Geely Auto Group annoncent la signature d'un accord d'approvisionnement à long terme pour des composants en carbure de silicium (SiC) dans le but d'accélérer leur coopération actuelle dans le domaine des dispositifs SiC.



Selon ce contrat pluriannuel, le groupe franco-italien de semiconducteurs fournira des circuits MOSFET SiC de troisième génération, qui contribueront à augmenter l'efficacité du groupe motopropulseur des véhicules électriques à batterie du constructeur chinois.



Par ailleurs, s'appuyant sur leur coopération de longue date, les deux entreprises ont mis en place un laboratoire commun dédié à l'innovation pour soutenir le développement de véhicules intelligents, électrifiés et connectés.





Valeurs associées STMICROELECTR 39.04 EUR MIL +1.87%