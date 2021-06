Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : accord de collaboration avec Politecnico Cercle Finance • 14/06/2021 à 14:17









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics et l'École polytechnique de Milan (Politecnico di Milano) annoncent un accord de collaboration de cinq ans, prévoyant la création d'un centre commun de recherche consacré aux matériaux avancés pour capteurs (STEAM). Ce centre a pour objectif d'offrir aux professeurs, chercheurs et titulaires d'un doctorat l'opportunité unique en Italie d'accéder à l'ensemble des moyens disponibles pour imaginer, concevoir et développer la technologie des microsystèmes électromécaniques (MEMS). L'accord prévoit aussi une modernisation de l'infrastructure de l'institut Politecnico avec, dans un premier temps, la construction d'une ligne pilote de fabrication ultramoderne de 200 mm en complément de la ligne actuelle de 150 mm de la salle blanche PoliFab.

