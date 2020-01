Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicro : accord d'approvisionnement auprès de SiCrystal Cercle Finance • 15/01/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce la signature d'un accord pluriannuel portant sur la fourniture de plaquettes en carbure de silicium (SiC) avec SiCrystal, société du groupe ROHM ayant une part importante du marché des plaquettes SiC en Europe. Dans ce cadre, SiCrystal fournira ainsi au fabricant franco-italien de semiconducteurs des plaquettes SiC réalisées en technologies avancées de 150 mm pour un montant supérieur à 120 millions de dollars durant cette période. L'adoption de solutions de puissance avec du carbure de silicium s'accélère à la fois sur les marchés de l'automobile et de l'industriel. Par cet accord, les deux sociétés contribueront à généraliser l'utilisation du carbure de silicium sur ces marchés.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris +0.04%