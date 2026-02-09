STM renforce sa collaboration stratégique avec Amazon Web Services

STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé lundi une collaboration stratégique élargie avec Amazon Web Services (AWS) via un engagement commercial pluriannuel de plusieurs milliards de dollars pour fournir des solutions en semiconducteurs.

Selon un communiqué du groupe français, STM fournira des fonctionnalités spécialisées pour la connectivité à haut débit, incluant le traitement du signal mixte à haute performance et des microcontrôleurs avancés pour la gestion intelligente de l’infrastructure.

STM a émis des warrants au bénéfice d’AWS pour acquérir jusqu’à 24,8 millions d’actions ordinaires de STM, précise le communiqué.

AWS pourra exercer les warrants en une ou plusieurs opérations sur une période de sept ans à compter de leur date d’émission, à un prix d’exercice initial de 28,38 dollars.

