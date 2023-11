Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STM: collaboration avec indie pour un chargeur auto information fournie par Cercle Finance • 29/11/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé lundi qu'il allait collaborer avec l'américain indie Semiconductor dans le domaine de l'électronique automobile.



Les deux fabricants de semiconducteurs comptent développer des solutions microélectroniques assurant la protection de la confidentialité et de la sécurité des données dans le cadre d'une technologie de chargeur auto sans fil.



Dans le détail, indie a sélectionné la plateforme STSAFE-V100-Qi conçue par ST afin de sécuriser des périphériques connectés au réseau en vue d'intégrer son chargeur Qi.



Cet élément de protection doit lui permettre de renforcer la protection contre les risques tels que la falsification à distance, la contrefaçon et la copie.



Dans son communiqué, STMicroelectronics précise qu'il prévoit de démarrer la production du STSAFE-V100-Qi d'ici à la fin de l'année.





