Stifel rachète ACXIT Capital Partners

(AOF) - Stifel Financial Corp. a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour acquérir ACXIT Capital Partners, une société indépendante de premier plan dans le domaine de la finance d'entreprise et du conseil financier, au service de clients et d'entrepreneurs européens du marché intermédiaire. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

ACXIT Capital Partners, avec une équipe d'environ 50 professionnels, opère principalement depuis ses bureaux de Francfort, Zurich et Munich. Depuis sa création en 1999, la société a mené à bien près de 500 transactions, notamment des fusions et acquisitions et des conseils en matière de dette et des restructurations.