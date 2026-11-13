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Stifel fait le point sur le principal traitement en développement d'Innate Pharma
information fournie par AOF 13/11/2026 à 15:16

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(Zonebourse.com) - Innate Pharma se dirige vers une deuxième baisse consécutive (-2,71%, à 1,29 euro), au lendemain d'un lourd repli de 4,33%. Pourtant, Stifel a maintenu sa recommandation sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 6 euros, soit un potentiel de hausse de 352,5%.

La banque d'investissement américaine a reçu Jonathan Dickinson, le directeur général de la société de biotechnologie française pour des discussions qui ont principalement portées sur IPH4502, avant la présentation de ses premières données cliniques détaillées le 18 novembre.

Pour rappel, IPH4502 est un anticorps conjugué à un médicament destiné à traiter certains cancers solides.

La prochaine présentation lors d'un congrès portera sur 76 patients recrutés dans 11 types de tumeurs, avec plusieurs niveaux de doses. Les données devraient fournir une première évaluation détaillée de la sécurité, de la pharmacocinétique et des premiers signes d'activité antitumorale. Stifel précise toutefois que le nombre de patients reste limité pour chaque type de tumeur et chaque cohorte de dose, ce qui restreint les conclusions pouvant être tirées sur l'efficacité dans les différentes indications.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2026 à 15:16:00.

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