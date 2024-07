Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stif: prises de bénéfices après le C.A. semestriel information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 12:08









(CercleFinance.com) - L'action du spécialiste de la protection contre les risques d'explosions Stif s'inscrit en repli jeudi, sa forte croissance sur le premier semestre favorisant des prises de bénéfices après la progression boursière soutenue des derniers mois.



Peu avant 12h00, le titre du groupe industriel abandonne 1,7%, ce qui ne l'empêche pas d'afficher encore un gain de plus de 141% depuis le début de l'année.



Sur l'ensemble du 1er semestre, son activité affiche une hausse de 69% à 27,7 millions d'euros, confirmant l'accélération de la croissance constatée depuis le début de l'année.



Stif explique que cette évolution reflète la poursuite de la solide dynamique commerciale enregistrée dans la protection contre les explosions, avec en particulier un volume d'affaires très significatif sur le segment des BESS (Battery Energy Storage System).



L'activité BESS seule a généré au 1er semestre un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros, contre zéro sur la même période de 2023, pour désormais représenter 40% du chiffre d'affaires total.



Suite à cette publication qu'ils qualifient d''explosive', les analystes d'Euroland conservent leur recommandation à l'achat et rehaussent leur objectif de cours de 16,3 à 24,4 euros.



Stif a renouvelé son ambition de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 millions d'euros à horizon 2027.





Valeurs associées STIF 17,40 EUR Euronext Paris -2,25%