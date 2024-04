Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stif: première publication de résultats applaudie en Bourse information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 11:21









(CercleFinance.com) - Stif a fait état mercredi soir, dans le cadre de sa première publication de résultats depuis son introduction en Bourse (IPO) en décembre dernier, d'une forte progression de sa rentabilité sur l'exercice 2023.



Le spécialiste de la protection contre les explosions a vu son résultat opérationnel courant (Ebitda) grimper de 37% l'an dernier, à plus de 7,7 millions d'euros contre 3,5 millions en 2022.



Son chiffre d'affaires, déjà publié, s'est quant à lui établi à 35,5 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice, en progression de 14% d'une année sur l'autre.



Dans un communiqué, le groupe attribue ses bonnes performances à sa montée en puissance de la commercialisation de ses produits à forte valeur ajoutée dédiés à la protection contre les explosions, en particulier dédiés au segment des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).



A elle seule, cette activité a signé une croissance de 54% en 2023.



D'ores et déjà profitable, Stif dit avoir dégagé un bénéfice net annuel de deux millions d'euros, contre un profit de 1,7 million en 2022.



Le dynamisme de son activité s'est par ailleurs poursuivie au premier trimestre 2024, puisque son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année a atteint 12,8 millions d'euros, en croissance de 77%.



Pour mémoire, l'entreprise a décroché un important contrat avec Tesla en vue de la fourniture de panneaux anti-explosion, représentant un chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros rien que pour l'exercice 2024.



A horizon 2027, Stif prévoit toujours de générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 80 millions d'euros, accompagné d'un Ebitda supérieur à 15% du chiffre d'affaires.



A la Bourse de Paris, l'action s'envolait de 12% suite à la parution de ces chiffres. Elle affiche déjà un gain de 56% depuis l'introduction en Bourse.





Valeurs associées STIF Euronext Paris +12.21%