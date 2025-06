STIF : Opération dans la protection active

Projet d’acquisition pour 100% de StuvEx

Stif a annoncé hier un projet d’acquisition portant sur 100% du capital de StuvEx, société industrielle belge spécialisée dans les systèmes de protection active contre les explosions. Cette opération s’inscrit pleinement dans la dynamique de développement poursuivie par le groupe depuis plusieurs exercices. Elle ne constitue pas une surprise à nos yeux, tant elle s’insère logiquement dans la stratégie de montée en gamme et de diversification engagée par la direction.

Selon les éléments communiqués, StuvEx a réalisé en 2024 un CA de 13 M€ et affiche une rentabilité positive. L’entreprise intervient sur l’ensemble de la chaine de valeur, de la conception, à la maintenance pour des solutions de sécurité industrielle notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie, du traitement des poussières et du bois mais également dans le domaine militaire.

Objectif de cours relevé suite à l’annonce

Nous réhaussons notre objectif de cours à 61€ (vs 43,5€) suite à cette nouvelle annonce positive. À cet objectif de cours, Stif se traite sur la base de 15,3x EV/EBITDA 2025 et 26,8x P/E, des multiples certes élevés mais que nous considérons justifiés au regard des fondamentaux du groupe. Par rapport à notre groupe de comparables, Stif se paye sur une valorisation 2 à 3 fois plus élevée, un premium que nous justifions par i) sa position de leader incontesté sur le marché des systèmes de stockage d’énergie par batteries, un segment bénéficiant d’une dynamique structurellement porteuse qui devrait se poursuivre sur les exercices à venir, ii) la montée en puissance de produits à plus forte marge dans le mix, qui soutient un potentiel toujours existant d’amélioration des marges et enfin, iii) une solidité financière qui permet au groupe d’envisager sereinement des opérations de croissance externe additionnelles.

Recommandation

Suite à cette publication et après mise à jour de notre modèle, nous réitérons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours à 61,7€ (vs 43,5€), soit un upside de +14,9%