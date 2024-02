Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stif: le titre monte, un analyste initie à l'achat information fournie par Cercle Finance • 12/02/2024 à 12:17









(CercleFinance.com) - L'action Stif s'échange en nette hausse lundi matin à la Bourse de Paris, portée par une note favorable des analystes de GreenSome Finance, qui voient un potentiel de hausse de 79% sur la valeur.



Peu avant 12h00, le titre du spécialiste de la protection contre les explosions s'adjuge pas loin de 10%, signant l'une des plus fortes hausses d'un marché parisien en hausse de 0,5%.



Dans une note publiée la semaine dernière mais relayée aujourd'hui par la société, GreenSome Finance a initié le suivi du titre avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 12,7 euros.



Le bureau d'études souligne qu'au-delà de ses métiers historiques dans la manutention de vrac et les élévateurs à godets, le groupe familial angevin dispose de relais de croissance (représentant environ 30% du chiffre d'affaires) dans les produits de protection contre les risques d'explosions de poussières et les protections des systèmes de stockage d'énergie par batterie dits 'BESS' (Battery Energy Storage System).



Dans ce domaine, Stif a annoncé au début du mois l'obtention d'un contrat avec Tesla portant sur la fourniture de panneaux anti-explosion, équivalent à un montant de chiffre d'affaires de l'ordre de 10 millions d'euros pour 2024.



Stif, qui compte atteindre 80 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2027, affiche un gain de 20% depuis son introduction en Bourse, le 20 décembre dernier.





Valeurs associées STIF Euronext Paris +8.79%