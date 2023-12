Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stif: lancement en bourse sur Euronext Growth Paris information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Stif, expert dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants pour le transport du vrac et d'équipements de protections innovants contre les risques d'explosions en milieu industriel, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth Paris



' Stif s'est récemment engagé dans un nouveau cycle de développement sur le segment de la protection des BESS (soit les systèmes de stockage d'énergie par batterie, ndlr). Cette nouvelle gamme nous permet en effet de bénéficier d'un gisement de croissance important pour les années à venir', a expliqué en substance José Burgos, président directeur général de Stif.



Le groupe a pour ambition d'atteindre 80 ME de chiffre d'affaires à horizon 2027.



'Nous espérons que notre projet de croissance retiendra l'attention des investisseurs institutionnels et des particuliers pour devenir nos futurs actionnaires et contribuer ainsi à l'émergence d'un expert mondial dans la protection contre les explosions en milieu industriel et dans les énergies renouvelables ', a souligné le responsable.





Valeurs associées STIF Euronext Paris 0.00%