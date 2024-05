Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stif: la hausse continue, les analystes optimistes information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Stif poursuit sa forte hausse en Bourse de Paris lundi après avoir annoncé jeudi dernier une révision à la hausse de ses perspectives de chiffre d'affaires pour 2024.



Après avoir grimpé de plus de 18% vendredi dans des volumes particulièrement soutenus, le titre s'adjuge autour de 6% aujourd'hui dans une activité toujours importante.



Le groupe industriel avait annoncé jeudi soir avoir revu à la hausse ses perspectives de chiffre d'affaires 2024 pour son activité de stockage d'énergie renouvelable (BESS).



Stif explique avoir bénéficié d'une hausse des volumes d'affaires avec Tesla pour un montant global désormais de l'ordre de 13 millions d'euros, ainsi qu'une première commande auprès du chinois Sungrow pour un montant de cinq millions d'euros.



Suite à cette annonce, les analystes d'Euroland ont relevé leurs attentes sur 2024, anticipant désormais un chiffre d'affaires de 54,1 millions d'euros contre 48,8 millions précédemment, soit une croissance de 52,5%.



D'après la société de Bourse, la croissance du segment BESS, bien mieux margé que l'ensemble des activités du groupe, devrait mécaniquement entrainer une hausse des marges de Stif.



A ce titre, Euroland estime que le groupe devrait dégager une marge d'Ebitda de 15,6% sur l'exercice 2024, contre 15,3% précédemment.



Pour rappel, Stif s'était donné - au moment de son introduction en Bourse - une marge d'Ebitda de 12% à horizon 2025 et de 15% à horizon 2027.



Euroland rehausse en conséquence son objectif de cours à 16,3 euros contre 14,9 euros précédemment, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre.



L'action affiche désormais un gain de plus de 98% depuis le début de l'année.





