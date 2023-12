Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stif: l'IPO prévue mercredi sursouscrite près de deux fois information fournie par Cercle Finance • 18/12/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Stif a annoncé vendredi soir que l'offre pour son introduction en Bourse avait été sursouscrite 1,7 fois, soit une demande totale exprimée de 15,3 millions d'euros.



Le spécialiste du transport en vrac précise que le produit brut total de l'émission va finalement s'élever à 10,35 millions d'euros, dont neuf millions via la mise en place d'une augmentation de capital.



Le montant restant correspondra à l'émission de 1,4 millions d'actions nouvelles par l'exercice intégral de la clause d'extension, avec la cession de 207.692 actions existantes par les actionnaires cédants.



A l'issue de l'opération, le capital de Stif sera composé d'un peu plus de cinq millions d'actions, représentant une capitalisation boursière de 33 millions d'euros sur la base d'un prix d'introduction de 6,50 euros par action.



Le flottant représentera, lui, 31,3% du capital de la société.



Le fabricant d'équipements de protections contre les risques d'explosions en milieu industriel précise que la négociation de ses actions débutera sur Euronext Growth Paris à partir du mercredi 20 décembre.





