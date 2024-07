Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stif: gamme étendue dans la décharge sans flamme information fournie par Cercle Finance • 16/07/2024 à 12:12









(CercleFinance.com) - Stif, un fournisseur de Tesla, poursuit sa progression en Bourse mardi après avoir enrichi sa gamme avec le lancement d'un nouveau dispositif de décharge.



Le spécialiste de la protection contre les explosions a annoncé hier la commercialisation d'un nouveau système de décharge sans flamme, qui va va venir enrichir sa famille de produits Vigile.



Le groupe indique que les tests d'explosion nécessaires pour valider l'efficacité du dispositif dans le cadre de sa certification ont été réalisés avec succès en Norvège chez Gexcon , un centre d'essais agréé.



L'appareil, présenté comme plus compact et plus léger que la version précédente, doit permettre une installation plus simple et plus rapide en milieu industriel.



Pour rappel, les ventes de la gamme Vigilex Industry (risques d'explosion des systèmes de stockage d'énergie par batterie - BESS) ont grimpé de 140% entre 2020 et 2023, représentant une croissance annuelle moyenne de 34% sur la période.



Le système baptisé 'Vigiflam Vi' sera fabriqué sur les trois sites de production du groupe, en France, en Chine et au Texas où il prévoit d'ouvrir une usine en septembre 2024.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Stif prenait plus de 7% après ces annonces, portant à 121% ses gains depuis le début de l'année.





