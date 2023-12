Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stif: bons débuts en Bourse pour le premier jour de cotation information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - L'action du fabricant de composants pour la manutention des produits en vrac Stif grimpe ce mercredi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris.



L'introduction a été réalisée suite à l'admission à la négociation des quelque 5,08 millions d'actions composant son capital, dont 1,59 millions d'actions issues de l'offre globale.



Ce chiffre inclut d'une part l'émission de 1,38 millions d'actions nouvelles et d'autre part la cession de 207.692 actions existantes dans le cadre de l'exercice intégral de la clause d'extension.



La PME - qui ambitionne de devenir un leader mondial dans la protection contre les explosions industrielles - explique que l'opération doit lui permettre d'accélérer sa croissance en favorisant notamment son développement dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS).



Sur la base du prix d'introduction, fixé à 6,50 euros par action, la capitalisation boursière de la société ressort à 33 millions d'euros, sachant que le montant total de l'offre représente 10,3 millions d'euros.



Vers 15h20, le titre progressait de 10%, donnant une valorisation en Bourse de plus de 36 millions d'euros.





Valeurs associées STIF Euronext Paris 0.00%