STIF: 1ère étape du projet d'introduction en Bourse

(CercleFinance.com) - STIF, expert dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants pour le transport du vrac et d'équipements de protections innovants contre les risques d'explosions en milieu industriel, annonce l'approbation de son Document d'Enregistrement par l'Autorité des Marchés Financiers le 23 novembre 2023.



L'approbation de ce Document d'Enregistrement constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse de STIF sur le marché Euronext Growth® Paris.





José Burgos, Président Directeur Général de STIF, déclare : ' Après 40 ans d'existence, STIF entame aujourd'hui un nouveau cycle de croissance forte avec sa nouvelle gamme de produits dédiés aux protections contre les explosions des BESS, pour le stockage des énergies renouvelables '.



' Le nombre d'installations est appelé à croître de manière exponentielle dans les prochaines années, avec des capacités multipliées par 5 d'ici 2030. Ils contribueront à la croissance de notre chiffre d'affaires avec l'ambition d'atteindre 80 ME à horizon 2027 '.





