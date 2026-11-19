BAC.N de Bank of America Stewart Barry, vice-président chargé des activités de banque d'investissement dans le secteur technologique à l'international, quitte l'établissement bancaire pour rejoindre la banque d'investissement spécialisée Allen & Company, selon des sources proches du dossier.

M. Barry, basé dans la région de la baie de San Francisco, rejoindra Allen & Company en tant que banquier senior sur la côte Ouest, ont précisé ces sources.

Il travaillait chez Bank of America depuis 2014 et occupait récemment le poste de responsable mondial du secteur Internet, où il se consacrait principalement aux entreprises Internet à forte capitalisation.

Il devrait prendre ses fonctions chez Allen & Co à l'issue de son congé de départ, ont précisé ces sources.

Un porte-parole de Bank of America n’a pas souhaité faire de commentaire. Allen & Company n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Allen & Company, banque d’investissement privée basée à New York, est réputée pour ses services de conseil aux entreprises des secteurs de la technologie et des médias, ainsi que pour l’organisation de sa conférence annuelle de Sun Valley, qui attire de nombreux dirigeants, investisseurs et négociateurs de premier plan du secteur.

Le départ de M. Barry intervient alors que Bank of America a perdu plusieurs autres négociateurs de premier plan au cours de l’année écoulée, notamment au sein du pôle technologique, comme David Fishman et Ed Liu.

La banque a également recruté près de 50 directeurs généraux à l’échelle mondiale cette année, selon l’une de ces sources. Cette semaine, Reuters a rapporté que Bank of America avait recruté Francis Stapleton, ancien d’Evercore, pour diriger son activité mondiale d’activisme actionnarial et de défense contre les OPA hostiles.