STENTYS retarde sa dissolution après une proposition de sauvetage

L'investisseur s'engage par ailleurs à financer le développement de l'activité de la société et notamment les futures acquisitions par la souscription à un programme d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA) pour un montant nominal de 6 millions d'euros.

L'objet de cette prise de participation est de créer une société holding dans le domaine des hautes technologies (medtechs,biotechs, cleantechs et fintechs) par d'adjonction à l'activité historique de Stentys, des activités complémentaires ou périphériques.

L'investisseur propose d'investir 150 000 euros par l'intermédiaire d'une augmentation de capital réservée qui devra être réalisée avant le 31 décembre 2019 et qui lui conférera 29% du capital après l'accomplissement de cette opération.

(AOF) - Stentys a reporté au 29 novembre l'assemblée générale entérinant sa dissolution prévue aujourd'hui. La medtech a reçu en effet une proposition d'investissement conditionnelle de la part d'une entité liée à la société d'investissement britannique Alpha Blue Ocean, sous la forme d'une proposition de souscription à une émission par Stentys d'actions et d'OCABSA qui serait réservée à cet investisseur. A ce stade, aucune assurance ne peut être donnée sur la certitude ou la faisabilité de la proposition, a indiqué Stentys.

