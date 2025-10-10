Stellantis, Wallix, Predilife... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Airbus

Dans ses dernières prévisions mondiales, Airbus prévoit une augmentation de 10% de la demande totale de services aéronautiques en 2025 en glissement annuel. Cette croissance se poursuivra parallèlement à l'expansion du trafic aérien, pour atteindre une valeur estimée à 311 milliards de dollars américains d'ici 2044 (anticipant un taux de croissance annuel composé de 3,6%). Selon le constructeur aéronautique, la flotte commerciale mondiale devrait presque doubler pour atteindre plus de 49 000 appareils d'ici 2044.

Amoéba

Amoéba a dévoilé ses résultats semestriels. La société n'a pas encore de chiffre d'affaires, mais a vu ses subventions augmenter sur les six premiers mois de l'année de 248 000 à 329 000 euros. Parallèlement, la perte opérationnelle courante s'est creusée en passant de 2,683 à 3,083 millions d'euros, et la perte nette a logiquement suivi la même tendance en s'installant à 3,897 millions d'euros, contre 3,125 millions d'euros un an plus tôt.

Predilife

Predilife, spécialiste des solutions innovantes de prédiction de risque de pathologies pour une médecine personnalisée, a déclaré une perte nette de 1,88 million d'euros au premier semestre contre une perte de 2,35 millions au 30 juin 2024. La perte opérationnelle s'est réduite sur la période, passant de 2,12 millions à 1,58 million d'euros. Le chiffre d'affaires s'est amélioré, passant de 157900 euros à 392773 euros.

SpineGuard

SpineGuard a dévoilé un chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 en repli de 34,4%, à 770 000 euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, il s'établit à 2,89 millions d'euros, en baisse de 20,1%. L'activité sur le marché américain est en recul de 25% à la fin du troisième trimestre, mais en croissance de 1% en Europe et de 30% en Asie. La position de trésorerie au 30 septembre 2025 s'élève à 618 000 euros. SpineGuard estime être en mesure de couvrir ses besoins de financement jusqu'au deuxième trimestre 2026.

Stellantis

Stellantis a publié ses estimations de facturations consolidées pour le 3ème trimestre se terminant le 30 septembre 2025, à 1,3 million d'unités, soit une augmentation de 13 % en glissement annuel. La majeure partie de cette augmentation est due à l'Amérique du Nord, soutenue également par une croissance des facturations en Europe élargie et au Moyen-Orient & en Afrique. désignant le volume de véhicules livrés aux concessionnaires, aux distributeurs ou directement par la société aux clients particuliers et aux flottes, ce qui permet de comptabiliser le chiffre d'affaires.

Valbiotis

Au premier semestre, le chiffre d'affaires de Valbiotis s'est élevé à 332 000 euros, contre 35 000 euros un an plus tôt. Le laboratoire spécialisé dans la conception et la distribution de compléments alimentaires précise, en outre, que "ce chiffre d'affaires encore peu significatif est adossé à un portefeuille produits encore limité, avec une majorité lancés sur le deuxième trimestre 2025 dont la pleine contribution est attendue à compter du deuxième semestre".

Voltalia

Voltalia a annoncé le démarrage de la production de sa centrale solaire de Clifton, d'une capacité en exploitation de 45 mégawatts, située dans le Dorset, près de Yeovil. " Elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 10 600 foyers et permettra d'éviter l'émission de 11 600 tonnes de CO₂ chaque année ", précise le spécialiste des énergies renouvelables. Ce projet, ainsi que celui de Higher Stockbridge actuellement en construction, ont bénéficié d'un contrat de différence dans le cadre de la quatrième série d'enchères, garantissant un tarif fixe pendant 20 ans.

Wallix

Wallix a dévoilé ses résultats du premier semestre 2025 d'où ressort une perte nette de 3,0 millions d'euros comparé à une perte de 5,5 millions un an plus tôt à la même période. Le spécialiste des solutions de cybersécurité a enregistré un Ebitda de 559000 euros sur la période après une perte opérationnelle de 3,58 millions au premier semestre 2024. Le chiffre d'affaires s'établit à 18,01 millions d'euros contre 15,14 millions d'euros.