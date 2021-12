Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: vers un re-test imminent des 17,8E ? information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 13:59









(CercleFinance.com) - Stellantis se hisse vers 16,9E (ex-résistance du 7/12): le titre s'oriente vers un re-test imminent des 17,8E, la résistance oblique unissant les 2 précédent sommets inscrits à 18,52 et 18,11E.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +3.14%