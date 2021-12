Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : vers le comblement du 'gap' des 17,3E ? information fournie par Cercle Finance • 27/12/2021 à 14:47









(CercleFinance.com) - Stellantis a interrompu son processus de repli vers 15,8E, sans avoir véritablement testé de support identifiable : il s'ensuit 5 séances de rebond vers 16,75E, niveau proche de la résistance déjà testée les 7 et 16 décembre.

Au-delà, le litre aurait de bonnes chances de refermer le 'gap' des 17,3E du 19/11.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +2.30%