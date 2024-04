Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: ventes en baisse de 10% aux USA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - FCA US, la filiale nord-américaine de Stellantis, a vu ses ventes de voitures chuter de 10% en rythme annuel au premier trimestre aux Etats-Unis.



Ses volumes de livraisons ont ainsi totalisé 332.540 sur les trois premiers mois de l'année, contre 368.327 unités sur la même période de 2023.



Le constructeur a indiqué que les ventes de Jeep avaient progressé de 2%, notamment grâce au dynamisme du modèle Wagoneer, une bonne nouvelle alors que la marque s'apprête à lancer prochainement son premier véhicule électrique, la Jeep Wagoneer S.



Celles de ses gros pickups Ram ont néanmoins chuté de 26%.



La plupart des grands constructeurs automobiles ont publié des ventes en baisse sur le marché américain au premier trimestre, celles de GM ayant ainsi baissé de 1,5%.



Seul Ford a échappé à cette tendance baissière, avec des ventes en hausse de 6,8% par rapport au 1er trimestre 2023 grâce au succès de ses véhicules hybrides (+42%) et surtout électriques (+86%).





