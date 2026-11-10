Stellantis vend son usine canadienne de Brampton

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le constructeur automobile Stellantis vend son usine de Brampton au Canada au groupe canadien de défense Roshel, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué.

"Roshel va acquérir l'usine d'assemblage de Brampton ainsi que l'équipement associé auprès de Stellantis, pour un montant non divulgué", indique le communiqué.

Les deux entreprises, qui avaient signé un accord préliminaire en septembre, n'ont pas indiqué combien d'emplois seraient potentiellement repris par Roshel dans le cadre de cette opération qui doit être finalisée d'ici la fin de l'année.

Le syndicat Unifor a qualifié, dans un communiqué, cette cession de "trahison" de la part de Stellantis.

La ministre canadienne de l'Industrie Mélanie Joly a appelé Stellantis à tenir ses "engagements" envers les salariés de cette usine. "Plus de 2.000 travailleurs et leurs familles vivent aujourd'hui dans l'incertitude. Ils méritent des réponses claires", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Stellantis avait initialement prévu d'assembler dans cette usine des Jeep Compass après l'arrêt de la production fin 2023 de modèles Chrysler et Dodge avant de revoir sa stratégie l'an dernier en raison de l'offensive douanière du président américain Donald Trump.

La production de cette Jeep a finalement été transférée aux États-Unis. Cette décision avait provoqué une vague de protestation au Canada.

L'industrie automobile du pays a été ciblée par Donald Trump qui a encore menacé au mois d'août d'augmenter les droits de douane touchant le secteur de 25 à 50% au 1er janvier 2027.

Roshel, qui est basé à Brampton, fabrique notamment des véhicules blindés. Des centaines de ces véhicules ont été livrés ou vont être livrés à l'Ukraine dans le cadre de l'aide militaire canadienne apportée à Kiev.