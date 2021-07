STELLANTIS va transformer son site d'Ellesmere Port en usine de production de véhicules électriques

(AOF) - Stellantis a annoncé un investissement de 100 millions de livres sterling (environ 117 millions d'euros) pour le centre de production Vauxhall d'Ellesmere Port (Royaume-Uni), afin de transformer le site en usine de production de véhicules électriques. D'ici la fin de l'année prochaine, Ellesmere Port deviendra le premier site Stellantis à produire des véhicules électriques en version utilitaire et pour les particuliers pour les marques Vauxhall, Opel, Peugeot et Citroën pour le marché national et à l'exportation.

Cette évolution vers la production de véhicules électriques permettra à Stellantis de se conformer à la décision du gouvernement britannique d'interdire la vente de véhicules à moteur thermique dès 2030.

L'investissement consenti par Stellantis sur le site d'Ellesmere Port s'appuiera sur les mesures d'optimisation de la performance rendues possible grâce au travail de transformation conjointement mené par l'entreprise, le syndicat Unite the Union et le personnel.

Par ailleurs, Stellantis a également annoncé son intention de lancer des consultations concernant de possibles investissements supplémentaires sur le site d'Ellesmere Port, avec la création d'un nouveau centre de distribution de pièces détachées au Royaume-Uni.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Comment l'électrique reconfigure le secteur

2020 aura marqué un réel décollage des ventes. En Europe de l'Ouest, les volumes de voitures 100 % électriques et hybrides rechargeables ont doublé, pour atteindre plus de 1 millions d'unités. Ils représentent 10% du marché, contre 3,9% en 2019.

A mi-décembre, la valeur boursière de Tesla était supérieure à celles de Toyota, Volkswagen, Daimler, BMW, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, PSA et Renault réunies. A 570 milliards de dollars la valorisation de Tesla représentait trois fois celle de Toyota (199 milliards) et six fois celle de Volkswagen (91 milliards).

Autre évolution importante : plusieurs jeunes start-up chinoises opérant dans l'électrique, qui n'existaient pas il y a cinq ans, affichent une capitalisation boursière élevée.