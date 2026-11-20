Stellantis va "discuter" avec les syndicats de l'avenir de sa filiale sport auto

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le géant mondial de l'automobile Stellantis, en difficulté, a confirmé vendredi qu'il réunirait lundi en France les syndicats pour "discuter" de l'avenir de sa filiale de sport automobile, le journal Le Figaro annonçant la fin de l'engagement de Peugeot Sport en courses d'endurance, dont les 24 Heures du Mans.

"Nous confirmons que des réunions extraordinaires du CSEC (Comité social et économique central) de l'entreprise en France et du CSE (Comité social et économique) du site de (Versailles) Satory ont été convoquées pour lundi, pour discuter avec les représentants des employés de Stellantis Motorsport", a indiqué le groupe franco-italo-américain aux 14 marques, dans un courriel à l'AFP.

Stellantis, qui regroupe notamment Peugeot, Citroën, Fiat, Opel et Chrysler, a refusé d'en dire davantage "sur ces sujets afin de respecter le processus d’information et de consultation" des partenaires sociaux et représentants du personnel.

Le Figaro, citant plusieurs sources en interne, affirme vendredi que "Stellantis doit officialiser lundi prochain lors de deux CSE, le matin à Poissy et l’après-midi à Satory, que ses investissements dans le +motorsport+ sont stoppés".

Le journal précise que l'écurie Peugeot Sport va ainsi cesser son engagement depuis 2022 dans la catégorie "Hypercar" du Championnat du monde d'endurance (WEC), dont la course mythique et centenaire des 24 Heures du Mans est le point d'orgue.

De même, Opel et Citroën devraient mettre un terme à leurs activités en Formule E, un championnat du monde de monoplaces électriques.

La marque française aux chevrons et l'Italienne Lancia, filiale de Fiat, participent aussi au Championnat du monde des rallyes (WRC) via des écuries privées.

Interrogés par l'AFP, des porte-paroles de Peugeot Sport et de la Fédération internationale de l'automobile qui régule le WEC n'ont fait aucun commentaire.

Si la fin des investissements de Stellantis en sport automobile est officialisée lundi, ce sera un coup de tonnerre pour Peugeot qui détient l'un des palmarès mondiaux les plus prestigieux en endurance (trois victoires au Mans), en rallye (au moins cinq titres), en rallye-raid (plusieurs victoires au "Dakar") et même avec un passage par la Formule 1.

Les sports mécaniques français sont déjà secoués par le retrait dès cette fin de saison d'Alpine, filiale de Renault, des "Hypercars" et la fin en 2025 du programme moteur F1 sur le site historique de Viry-Châtillon (ex-Renault Sport rebaptisé Alpine Racing) qui doit être vendu au groupe belge Dumarey.

Stellantis a poursuivi au troisième trimestre son lent redressement mais est resté dans le rouge avec une perte nette de 453 millions d'euros, contre une perte de 4,5 milliards d'euros à la même période de 2025.