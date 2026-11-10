Stellantis va céder son usine d'assemblage de Brampton à l'entreprise canadienne de défense Roshel

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Stellantis, la société mère de Jeep

STLAM.MI , a annoncé lundi qu'elle allait vendre son usine d'assemblage désaffectée de Brampton, au Canada, à l'entreprise de technologies de défense Roshel, pour un montant non divulgué.

Stellantis était en conflit avec le syndicat canadien Unifor concernant le sort des salariés de Brampton.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Stellantis avait fermé l'usine de Brampton en 2023 pour la rééquiper, mais avait suspendu les travaux en 2025 avant de transférer la future production de son modèle Jeep Compass vers une usine de l'Illinois, après que le président américain Donald Trump eut imposé des droits de douane sur les produits canadiens.

* La ministre canadienne de l'Industrie, Mélanie Joly, a déclaré que cette vente n'annulait pas l'engagement de Stellantis envers ses salariés

* “Après trois ans de chômage partiel rémunéré, nous restons déterminés à travailler avec Unifor pour trouver une solution équitable,” a déclaré le directeur général de Stellantis, Antonio Filosa

* Cependant, la présidente nationale d’Unifor, Lana Payne, a déclaré que Stellantis avait “trahi” ses adhérents en concluant “un accord sournois visant à vendre l’usine et à se soustraire à ses engagements envers nos adhérents”

* Mme Joly a indiqué qu’elle prévoyait d’organiser cette semaine une réunion avec Unifor, Stellantis, le gouvernement de l’Ontario et les salariés de l’usine de Brampton