Stellantis : va annoncer un partenariat avec Foxconn

(CercleFinance.com) - Stellantis ainsi que Hon Hai Precision Industry (Foxconn) et sa filiale FIH Mobile,annonceront mardi 18 mai 'un nouveau partenariat stratégique', fait savoir Stellantis aujourd'hui. Une conférence - à laquelle participeront notamment Carlos Tavares, Chief Executive Officer de Stellantis, Young Liu, Chairman de Foxconn, Yves Bonnefont, Chief Software Officer de Stellantis, et Calvin Chih, Chief Executive Officer de FIH - sera organisée pour présenter les détails de ce partenariat

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.96%