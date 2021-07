Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : une performance 'forte' sur le premier semestre Cercle Finance • 08/07/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé jeudi des prévisions préliminaires concernant ses résultats de premier semestre à l'occasion d'un point stratégique devant se dérouler dans la journée. Dans un communiqué, le constructeur automobile dit s'attendre à une performance 'forte' concernant sa marge opérationnelle sur les six premiers mois de l'année, portée par des prix et un 'mix' produits favorables. Le groupe explique avoir réussi à limiter l'impact en termes de volumes causé par la pénurie de semi-conducteurs en mettant en oeuvre des mesures de contrôle de ses coûts. Malgré ces pertes de volumes par rapport à la production prévue, la marge opérationnelle courante du premier semestre devrait dépasser la fourchette de 5,5% à 7,5% précédemment communiquée. Stellantis avertit toutefois prévoir un flux de trésorerie disponible (FCF) industriel négatif du fait de l'impact négatif sur le fonds de roulement de ces volumes de production inférieurs aux prévisions. Des synergies bien parties pour dépasser l'objectif du premier exercice devraient toutefois permettre au 'free cash flow' de ressortir positif sur l'ensemble de l'exercice. A la Bourse de Paris, le titre Stellantis accusait une baisse de presque 3% jeudi matin suite à cette une mise à jour sur ses résultats du premier semestre. Le groupe doit tenir dans l'après-midi son 'EV Day 2021' qui sera l'occasion pour son directeur général, Carlos Tavares, de dévoiler la stratégie en matière d'électrification.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -2.79%