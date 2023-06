Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: une nouvelle offre pour simplifier la recharge information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi la création de 'Free2move Charge', un écosystème complet conçu visant à faciliter la recharge 'à tout moment' des véhicules électriques.



Dans le cadre de l'offre, une équipe de conseillers aidera les clients à créer un 'package' sur mesure qu'ils pourront modifier, adapter et faire évoluer à tout moment en fonction de leurs besoins.



La solution 'Free2move Charge Home' permettra par exemple d'accompagner les particuliers dans l'installation, le financement et la garantie des systèmes de recharge à domicile.



Le constructeur automobile dit aussi vouloir proposer des services de réservation, des programmes de fidélité, des abonnements, des forfaits prépayés, voire même la possibilité de faire recharger son véhicule sur demande à un endroit défini.



Le lancement de ces premiers produits et services, qui répond à l'idée d'une batterie 'toujours chargée facilement', est d'abord prévu en Amérique du Nord, puis en Europe



Stellantis s'est donné comme objectif d'atteindre 100% des ventes de véhicules électriques (BEV) pour les voitures particulières en Europe et 50% des ventes de BEV pour les voitures particulières et les pick-up aux Etats-Unis d'ici à 2030.





