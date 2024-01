Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: une flotte de DS pour Paris Fashion Week information fournie par Cercle Finance • 16/01/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - DS Automobiles déploie une flotte exclusive de DS 7 E-Tense et de DS 9 E-Tense pour Paris Fashion Week.



DS Automobiles est partenaire officiel de la Paris Fashion Week depuis 2019.



Le calendrier des Paris Fashion Week débute dès ce mardi 16 janvier par six jours dédiés à la Mode Masculine Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2024-2025, avant la Haute Couture Printemps/Été du lundi 22 au jeudi 25 janvier. La Mode Féminine Automne/Hiver 2024-2025 suivra du lundi 26 février au mardi 5 mars.



Pour cette nouvelle édition de la Paris Fashion Week, DS Automobiles réserve quelques surprises, avec notamment la présence d'une DS 9 arborant une teinte interférentielle à effet scarabée.





