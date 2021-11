Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : un vaste 'M' baissier s'ébauche, surveiller 16E information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 14:38









(CercleFinance.com) - Stellantis ébauche un vaste 'M' baissier sous 18,6 et 18,15E (les 13/08 et 17/11) : il faut bien surveiller la réaction du titre à l'approche du support des 16E (base du 'M'). En cas de rupture, le premier au objectif serait au minimum le test du plancher des 15,11E du 19 juillet.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -2.49%