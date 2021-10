Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : un protocole d'accord signé avec Samsung SDI information fournie par Cercle Finance • 22/10/2021 à 09:41









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé vendredi la signature d'un protocole d'accord avec le sud-coréen Samsung SDI en vue de la production de cellules et de modules de batteries en Amérique du Nord. Le groupe automobile indique que cette co-entreprise sera chargée de construire l'une de ses usines de batteries dédiées à la production de véhicules électriques dans la région. Le site, dont l'emplacement est actuellement à l'étude, affichera une capacité de production annuelle initiale de 23 gigawattheures (GWh), susceptible d'être portée à 40 GWh. Sa mise en oeuvre, aux côtés d'autres projets en cours, notamment avec LG, devrait permettre au constructeur de devenir 'leader' sur le marché nord-américain des véhicules électriques, affirme Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis. Son démarrage industriel n'est pas prévu avant 2025.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -0.15%