Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: un plan stratégique dévoilé le 1er mars information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 16:02









(CercleFinance.com) - Stellantis présentera le jeudi 1er mars prochain le plan stratégique de long terme du groupe, a annoncé mercredi le constructeur automobile.



Ce plan, qui sera dévoilé par le directeur général Carlos Tavares, détaillera comment le groupe 'compte montrer la voie dans la façon dont le monde bouge', est-il précisé dans un communiqué.



Dans une note récente, les analystes d'Oddo BHF soulignaient que la présentation de ce plan stratégique à horizon 2030 permettrait de se faire 'une vue d'ensemble' sur la stratégie du constructeur.



Stellantis, qui regroupe des marques telles qu'Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Jeep ou Peugeot, a lancé plus de 10 nouveaux modèles en 2021.



Il prévoit par ailleurs plus de 30 milliards d'euros d'investissement jusqu'en 2025.



Stellantis - qui propose déjà 33 véhicules électrifiés - compte lancer huit nouveaux véhicules électriques dans les 18 prochains mois.





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +0.95%