Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : un partenariat mis en place avec TheF Charging information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec la start-up turinoise TheF Charging en vue de développer un nouveau réseau public de recharge de véhicules électriques en Europe. Les deux partenaires précisent que les bornes seront accessibles pour tous les véhicules électriques, avec des conditions préférentielles pour les clients de Stellantis. Ce réseau de recharge rapide vise 15.000 emplacements représentant quelque deux millions de places de stationnement à horizon 2025. Les premières bornes devraient être installées en Italie d'ici à la fin de l'année.

Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris -0.73%