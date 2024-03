Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: un nouvel outil pour les gestionnaires de flotte information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 15:10









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi le lancement d'un nouvel outil de gestion interactive des tâches destiné aux flottes professionnelles, le premier du secteur, confirmant ainsi sa montée en puissance sur le segment des logiciels.



L'application, baptisée 'MyTasks' et intégrée au sein des véhicules, doit permettre aux gestionnaires de flotte d'interagir avec les conducteurs en temps réel via le système d'info-divertissement du véhicule.



Cette interface brevetée doit notamment permettre aux dispatcheurs d'assigner des tâches ou de modifier le planning des conducteurs, qui seront informés via une notification instantanée par l'intermédiaire d'un message pop-up apparaissant à l'écran.



En conséquence, les conducteurs n'ont plus besoin d'utiliser leur téléphone portable et les gestionnaires n'ont plus besoin d'accessoires d'après-vente, explique Stellantis dans un communiqué.



L'application MyTasks doit être lancée dans les véhicules utilitaires de Stellantis en Europe au cours du premier semestre 2024, et sera étendue en Amérique du Nord d'ici la fin de l'année





Valeurs associées STELLANTIS Euronext Paris +1.41%