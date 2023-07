Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis: un nouveau 'grEEn-campus' en Europe information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé que son site de Mirafiori à Turin, en Italie, rejoint le programme de transformation du lieu de travail ' grEEn-campus '.



Le site de Mirafiori deviendra d'ici fin 2025 l'un des trois grEEn-campus de Stellantis en Europe : un lieu de travail collaboratif et neutre en carbone.



Ces trois projets de grEEn-campus seront situés à Poissy, en France, à Rüsselsheim, en Allemagne et à Mirafiori, à Turin, en Italie



' Le programme de transformation soutient directement l'objectif de zéro émission nette de carbone d'ici 2038 de Stellantis décrit dans la stratégie Dare Forward 2030 ' indique le groupe.



' Avec chaque nouveau grEEn-campus, nous repensons nos bâtiments emblématiques pour mieux répondre à nos nouvelles méthodes de travail hybrides, car un nombre important de nos collègues tirent parti du travail à distance flexible, tout en contribuant à la réduction de l'empreinte carbone de la société ', a déclaré Xavier Chéreau, directeur des ressources humaines et de la transformation de Stellantis.





