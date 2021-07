Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Stellantis : un nouveau directeur général chez Opel Cercle Finance • 13/07/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - Stellantis a annoncé mardi qu'Uwe Hochgeschurtz, l'actuel patron de Renault en Allemagne, en Autriche et en Suisse, deviendrait le directeur général d'Opel à compter du 1er septembre prochain. Cette nomination intervient au moment où la marque allemande de Stellantis s'apprête à développer son activité commerciale, y compris en Chine, et à entrer dans l'ère de l'électrification. Uwe Hochgeschurtz, qui a effectué une partie de ses études en France, succédera à Michael Lohscheller, qui a décidé de quitter le groupe automobile. Hochgeschurtz rejoindra la 'top executive team' mise en place par Stellantis et sera directement rattaché à Carlos Tavares, le directeur général du géant automobile. Uwe Hochgeschurtz a débuté sa carrière dans l'industrie automobile en 1990 chez Ford, avant de rejoindre Volkswagen en 2001 puis Renault en 2004.

