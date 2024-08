Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: troisième tranche des rachat d'actions lancée information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Stellantis annonce jeudi le lancement de la troisième tranche de son programme de rachat d'actions pour 2024.



L'opération doit porter sur un montant maximum d'un milliard d'euros, avec des acquisitions devant débuter aujourd'hui pour se terminer au plus tard le 29 novembre.



Le groupe automobile explique qu'il envisage d'annuler les actions ainsi acquises, à l'exception d'une partie destinée à la rémunération sous forme de plans d'actions pour ses employés.



'Cela devrait permettre de soutenir les bénéfices d'un élargissement et d'un renforcement de la culture d'actionnariat de nos équipes, tout en évitant la dilution', explique le constructeur dans un communiqué.



Stellantis avait annoncé au mois de février son intention de mettre en oeuvre un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de trois milliards d'euros sur l'exercice 2024.



Le titre perdait 0,1% jeudi matin à la Bourse de Paris suite à cette annonce, ce qui porte à plus de 15% ses pertes depuis sa publication semestrielle, il y a une semaine.





Valeurs associées STELLANTIS 15,36 EUR MIL -0,29%