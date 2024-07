Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: titre en léger recul, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 17:35









(CercleFinance.com) - Stellantis cède près de 0,5% à Paris alors que

Oddo BHF a indiqué ce matin qu'il maintenait son opinion 'surperformance' sur le titre, malgré un ajustement prudent de son objectif de cours de 30 à 25 euros, en amont de la publication des résultats semestriels du constructeur automobile, prévus le 25 juillet.



Le bureau d'études abaisse ses estimations (-11% sur 2024-25) pour refléter sa vision désormais plus prudente sur le groupe à court terme (stocks, parts de marché), et plus généralement sur l'environnement (consommation en Europe et aux Etats-Unis).



Oddo BHF considère néanmoins que 'les qualités fondamentales de Stellantis sont toujours présentes et devraient bel et bien lui permettre de rebondir à partir du second semestre 2024 et en 2025'.



'Au-delà, la situation financière très saine conjuguée à une génération de FCF désormais robuste et récurrente, devraient lui permettre de maintenir une politique de retour à l'actionnaire favorable', ajoute l'analyste.





